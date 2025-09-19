Sondaggi elezioni regionali Calabria Occhiuto in vantaggio largo su Tridico

I sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che in Calabria Roberto Occhiuto è in vantaggio largo su Pasquale Tridico alle elezioni regionali. Mentre secondo gli elettori calabresi la priorità della campagna elettorale è la sanità (77%). L’altra grande emergenza è rappresentata dal lavoro: il 53% dei calabresi lo indica come prioritario. Infine, al terzo posto, troviamo i trasporti e delle infrastrutture locali (31%). I sondaggi per le elezioni regionali in Calabria. Il presidente uscente di centrodestra è giudicato positivamente dalla maggioranza relativa degli elettori ( 48% ). 🔗 Leggi su Open.online