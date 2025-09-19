Sommer Inter il futuro è segnato | c’è già la scelta sul rinnovo Marotta si muove così!

Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l’interessamento estivo da parte del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Yann Sommer continua a garantire affidabilità e leadership tra i pali dell’ Inter, ma il club nerazzurro guarda già oltre. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l’estremo difensore svizzero, arrivato due estati fa dal Bayern Monaco, è in scadenza di contratto al termine della stagione, e al momento non sono stati fatti passi concreti per il rinnovo. Un segnale che lascia spazio a molte riflessioni, in particolare sul futuro del ruolo di portiere all’interno della rosa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, il futuro è segnato: c’è già la scelta sul rinnovo, Marotta si muove così!

