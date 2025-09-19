Sommer in scadenza l’Inter cerca l’erede | occhi in Serie A
Il weekend è appena cominciato e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. I nerazzurri hanno messo in archivio la vittoria per 2-0 con l’Ajax, nel segno di un super Marcus Thuram autore di una doppietta. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, dimostrando di avere tutto ciò che serve per risalire la china della classifica. La prossima gara sarà quella con il Sassuolo, in programma domenica 21 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Al tempo stesso, però, è fondamentale riflettere sulle mosse delle prossime sessioni di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio sarebbe a caccia di un nuovo portiere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Sommer Inter: l’estremo difensore svizzero in scadenza, Martinez ora si gioca la porta nerazzurra, su Donnarumma…
