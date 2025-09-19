Sommer ‘blocca’ oltre 13 milioni | la scelta dell’Inter
Inizio non semplice per Yann Sommer, che assieme ai suoi compagni di squadra ha dovuto far fronte alle critiche per le prestazioni negative: si è riscattato in Champions, ma blocca l’investimento dell’Inter L’inizio stagionale dell’Inter non è stato dei migliori. Due sconfitte in campionato in appena 3 partite. Tanti gol subiti in appena 3 gare: sei. Tante occasioni sprecate e anche tantissime polemiche. Chivu ha altre pochi jolly a disposizione, ma i paragoni con Simone Inzaghi si sprecano. Non era facile raccogliere l’eredità di un allenatore che ha raggiunto due finali di Champions. E il gruppo deve avere le capacità di non sentirsi appagato dai buoni risultati ottenuti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
L'INTER RITROVA IL SORRISO IN CHAMPIONS ? Una doppietta di Marcus Thuram (entrambi i goal di testa) blocca la striscia negativa di sconfitte consecutive (contro Udinese e Juventus in Serie A) e permette ai nerazzurri di partire bene in Champions L Vai su Facebook
