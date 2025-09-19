some prefer cake torna il festival di cinema lesbico

È quasi maggiorenne il festival Some prefer cake che da 17 stagioni porta il cinema lesbico sul grande schermo, attivando un dibattito che una città come Bologna ha fatto suo cn determinazione. Da oggi al 21 settembre al Cinema Nosadella e negli spazi dell’adiacente Giardino Lorusso verranno presentate ventotto produzioni indipendenti cui si aggiunge quest’anno il convegno Diamo spazio alle lesbiche, che fino a domani, si offrirà come spazio politico di confronto sul tema dell’accessibilità della cultura per le lesbiche e le persone queer che subiscono discriminazioni multiple. Organizzato dall’associazione Luki Massa Aps, con la direzione artistica dell’agenzia Comunicattive e il coordinamento di Teresa Sala, oggi alle 19 il festival vedrà le sue prime proiezioni, due corti palestinesi e poi sarà la volta del live set delle Fucksia, band italo brasiliana transfemminista e queer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

