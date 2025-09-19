Soluzioni AI-driven e digitalizzazione | la crescita di ProntoPro
Milano, 18 set. (askanews) - Fornire il giusto professionista in modo semplice, veloce e affidabile, sposando le sempre più evidenti esigenze della digitalizzazione. È con questi diktat che, oggi, ProntoPro si è imposta come marketplace di riferimento per i servizi professionali. L'obiettivo della piattaforma è rendere l'incontro fra cliente e Professionista sempre più rapido e facile, come un qualsiasi altro acquisto online. Fondata nel 2015 a Milano, ProntoPro è una realtà in costante crescita, con ancora ampi margini e potenzialità, come sottolineato da Ba ak Ta p nar De im, CO-CEO dell'azienda: "ProntoPro è un'azienda con una missione: rendere più facile per le persone trovare i servizi che stanno cercando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
