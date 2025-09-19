Solofra Moretti prima revoca il suo vice De Maio poi ci ripensa

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di scena al Comune di Solofra che due giorni fa era rimasto senza vice sindaco, ed ora ritrova la figura, con lo stesso nome. Il sindaco Nicola Moretti, infatti, dopo aver revocato dall’incarico Gaetano De Maio, ha deciso di tornare sui suoi passi, dopo un’analisi condivisa con la maggioranza consiliare, Il provvedimento è stato adottato – spiega l’amministrazione – nell’interesse della continuità dell’azione di governo, nonostante le divergenze interne registrate in seno alla maggioranza, ritenute parte di un confronto politico finalizzato al rafforzamento delle rispettive posizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solofra, Moretti prima revoca il suo vice De Maio, poi ci ripensa

