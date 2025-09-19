Sole splendente su Lecco per l' intero weekend ma da lunedì cambia tutto
Weekend sereno e caldo nel Lecchese, con sole splendente e assenza totale o quasi di nuvole. Da lunedì, però, si assisterà a un cambiamento che porterà pioggia pesante e un brusco calo della temperatura.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: sole - splendente
Sole splendente ma ancora (per poco) afa intensa: sarà una domenica calda nel Lecchese
[METEO] - A Militello in Val di Catania oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4447m. I venti sar - facebook.com Vai su Facebook
Sole splendente su Lecco per l'intero weekend, ma da lunedì cambia tutto; L'estate va in archivio con una settimana all'insegna del bel tempo; Valmadrera, inaugurato il treno dei desideri dedicato alla piccola Annapia.
L'estate va in archivio con una settimana all'insegna del bel tempo - L'alta pressione domina sul nord Italia e garantirà giornate di sole splendente. Si legge su leccotoday.it
Sole settembrino, “sporcato” solo da qualche nuvola - l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Segnala msn.com