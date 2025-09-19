Soldi e sesso per ' accelerare' le pratiche all' ufficio tecnico | 8 condanne
Otto condanne e 12 assoluzioni. É quanto disposto dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giovanni Caparco con a latere Francesco Maione e Patrizia Iorio, nei confronti di 20 persone coinvolte nell'inchiesta sulla corruzione all'interno dell'ufficio tecnico. 🔗 Leggi su Casertanews.it
