Soldi e sesso per ' accelerare' le pratiche all' ufficio tecnico | 8 condanne

Otto condanne e 12 assoluzioni. É quanto disposto dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giovanni Caparco con a latere Francesco Maione e Patrizia Iorio, nei confronti di 20 persone coinvolte nell'inchiesta sulla corruzione all'interno dell'ufficio tecnico.