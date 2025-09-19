Solaro morto il ciclista investito in Corso Berlinguer

Si sono svolti mercoledì i funerali dell’uomo morto a seguito del grave incidente stradale verificatosi a Solaro il 31 agosto scorso. Domenico Sassi, 64 anni, era il ciclista rimasto vittima dell’incidente avvenuto lungo il Corso Berlinguer nel primo pomeriggio di domenica 31 agosto scorso. Poco prima delle 14 l’uomo, residente a Solaro in via Volontari . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

