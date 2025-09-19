Solange Marchignoli denuncia in diretta a Dentro la Notizia le violenze dell' ex compagno | Mi ha spaccato la mascella

L’avvocato penalista rivela in esclusiva al programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi il drammatico calvario vissuto: "Mi sono risvegliata in clinica con dodici viti nella in bocca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Solange Marchignoli denuncia in diretta a "Dentro la Notizia" le violenze dell'ex compagno: "Mi ha spaccato la mascella"

In questa notizia si parla di: solange - marchignoli

Solange Marchignoli e i maltrattamenti: “Amavo il mio compagno. Non abbiate paura di denunciare”

Solange Marchignoli e i maltrattamenti: “Amavo il mio compagno. Non abbiate paura di denunciare” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/solange_marchignoli_maltrattamenti_compagno_imprenditore_iraniano-424857636/?ref=twhl… - X Vai su X

Solange Marchignoli. Noelle Johnson · Always Remember Us This Way. I cani curano perfino cose che non hanno rotto loro #Romeo #amore #fedeltà #fiducia #dolcezza #amicizia #insieme #cura #protezione #labrador #labradorchocolate @luckylandlabrad Vai su Facebook

Fabrizio Corona è stato denunciato per diffamazione dalla legale di Nina Moric; Nina Moric denuncia Fabrizio Corona: Somministra a Carlos psicofarmaci arbitrariamente e lo usa come merce di scambio per servizi fotografici; Madonna di Trevignano, com'è andato l'interrogatorio di Gisella Cardia e del marito, accusati di truffa.

Solange Marchignoli e i maltrattamenti: “Amavo il mio compagno. Non abbiate paura di denunciare” - L’avvocata milanese racconta i due anni di botte e minacce dal compagno, un imprenditore iraniano ora ai domiciliari ... Da milano.repubblica.it

Solange Marchignoli: «Sono io la donna picchiata dall'ex. L'ultimo pestaggio a Dubai, mi sono risvegliata in una clinica» - L'avvocata penalista Solange Marchignoli, vittima di maltrattamenti e violenze da parte del suo ex compagno, ha parlato a Dentro la notizia, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su ... leggo.it scrive