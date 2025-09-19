Solange Marchignoli a ' Dentro la notizia’ | Io picchiata dal mio ex ora arrestato Non bisogna avere paura di denunciare

Milano, 19 settembre 2025 – “Sono una penalista che difende anche le donne vittime di violenze, sono un personaggio pubblico ma soprattutto sono una donna. E mi sento in dovere di dimostrare che non bisogna avere paura e vergogna. Bisogna denunciare perché la giustizia esiste, la giustizia può proteggere”. Vittima di maltrattamenti e violenze da parte del suo ex compagno, l'avvocato Solange Marchignoli sceglie di raccontare la sua storia su Canale 5, intervistata da Gianluigi Nuzzi per la trasmissione 'Dentro la notizia’. “Il primo schiaffo è arrivato durante una vacanza all'Isola d'Elba dopo una discussione per futili motivi”, ricorda Solange Marchignoli, in passato legale di Azouz Marzouk, Alessia Pifferi e Nina Moric, per citare soltanto alcuni dei casi seguiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

