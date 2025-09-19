Sognando le città nuotabili con Gregorio Paltrinieri

Nuotando per molto tempo con la testa sott’acqua, si guarda il mare da vicino. E uno come Gregorio Paltrinieri, campione olimpico sia in piscina sia nelle acque libere, il mare «sporco» l’ha visto «dappertutto, in Italia, in Asia, in Brasile», racconta. «In acqua c’è tanta plastica e microplastica. Ma l’emergenza maggiore per noi nuotatori, e direi per tutti, è il surriscaldamento del mare. Ormai gareggiamo in posti dove sembra di fare l’idromassaggio». La sua prima gara, a sette anni, sono stati i 25 metri rana. Ora, a trentun anni, Paltrinieri nuota la dieci chilometri in acque libere. Dal 2017, alterna l’acqua clorata della piscina con quella salata dei mari di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

