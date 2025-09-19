Sogesid lancia Porto 2040 | il futuro degli scali marittimi tra energia logistica e innovazione

Roma, 19 settembre 2025 – Ripensare i porti italiani come hub evolutivi per energia, logistica, innovazione e digitalizzazione, in un’ottica di transizione ecologica e digitale. È l’obiettivo del programma strategico “Porto 2040”, presentato da Sogesid S.p.A. (la Società di ingegneria ambientale dello Stato) durante la 19esima edizione di RemTech Expo, evento di riferimento per l’innovazione ambientale in corso a Ferrara. Secondo Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid S.p.A.: “‘Porto 2040’ è un programma strategico che segna una svolta nel ruolo dei porti italiani. Non più semplici aree di transito merci, ma infrastrutture intelligenti, interconnesse e al servizio della transizione ecologica e digitale del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

