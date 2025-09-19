Softball l' under 16 dell' Italposa in corsa per lo scudetto | sabato si assegna il titolo al Buscherini
Archiviata la stagione senior del softball con l’Italposa fresca vincitrice della Coppa Italia e il secondo posto di campionato la società forlivese è ora proiettata nelle finali nazionali giovanili. Le formazioni forlivesi si sono qualificate tutte e tre alle fasi finali per il titolo, le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: softball - under
Italian Softball Series: ancora pareggio tra Bollate e Forlì. Lo scudetto si decide in gara-5
Softball: Bollate e Saronno a caccia di glorie europee. Cominciano la Premier Cup e la Winners Cup A
Softball: Bollate supera Forlì nel sabato di Serie A1. Sweep per Caronno e Pianoro
' Le ragazze dell'Under 19 di Softball hanno vinto contro il Saronno per 6 a 2 e contro il Grosseto per 8 a 1 nel concentramento di Saronno oggi e si sono qualificate per le scudetto! Grandissime! #No Vai su Facebook
Softball, l'under 16 dell'Italposa in corsa per lo scudetto: sabato si assegna il titolo al Buscherini; Softball U16: Forlì, Pianoro, Bollate e Caronno volano alla Final Four; Softball, la sfida scudetto tra Mkf Bollate e Italposa si deciderà in gara 5.
Softball, inizia dall’insidioso diamante di Caronno la stagione dell’Italposa - Dopo il rinvio delle gare di apertura della stagione, dello scorso sabato, l’Italposa Forlì farà il suo debutto nel massimo campionato di softball in trasferta sul diamante della Rhea Vendors di ... Si legge su forlitoday.it
L’Italposa Forlì si qualifica alle Italian Softball Series - Off contro la Mia Office Bologna e raggiunge l’MKF Bollate alle Italian Softball Series in programma in Romagna a partire da sabato 9 ... Secondo politicamentecorretto.com