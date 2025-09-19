Società sportive ok alla palestra della scuola
Assegnata dalla scuola alle associazioni sportive la palestra del liceo Scienze Umane, Paradisi: "La Provincia alla fine ha ceduto". Botta e risposta nei giorni scorsi, tra il direttore tecnico della U.S. Pallavolo e il presidente della provincia Daniele Carnevali sulla tardiva assegnazione delle palestre, ma anche riguardo ai lavori da realizzare: "Non dobbiamo adesso e non possiamo abbassare la guardia. Anche perchè la Provincia potrebbe comunque decidere improvvisamente di cacciare le società e i ragazzi e avviare in piena stagione agonistica i lavori mai iniziati in palestra. Invito i dirigenti sportivi di tutta la Provincia di Ancona a segnalarmi, anche in privato, situazioni di difficoltà o di ostruzionsimo dove presidi non illuminati o dirigenti provinciali ostacolano il libero accesso alle palestre scolastiche – spiega Paradisi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Palestre, ok al progetto definitivo Investimento da oltre 400mila euro - Buone notizie per le famiglie che mandano i propri figli alla scuola di Camigliano o che frequentano per attività sportive la palestra del plesso scolastico. Segnala lanazione.it
Palestra, ok al progetto preliminare. Passi avanti per la riqualificazione - Scuola secondaria di primo grado “Piaggia’: la gara per l’affidamento dei lavori sarà pubblicata entro la fine dell’anno Nuovi passi avanti per il progetto di riqualificazione della palestra della ... Lo riporta lanazione.it