Società sportive ok alla palestra della scuola

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assegnata dalla scuola alle associazioni sportive la palestra del liceo Scienze Umane, Paradisi: "La Provincia alla fine ha ceduto". Botta e risposta nei giorni scorsi, tra il direttore tecnico della U.S. Pallavolo e il presidente della provincia Daniele Carnevali sulla tardiva assegnazione delle palestre, ma anche riguardo ai lavori da realizzare: "Non dobbiamo adesso e non possiamo abbassare la guardia. Anche perchè la Provincia potrebbe comunque decidere improvvisamente di cacciare le società e i ragazzi e avviare in piena stagione agonistica i lavori mai iniziati in palestra. Invito i dirigenti sportivi di tutta la Provincia di Ancona a segnalarmi, anche in privato, situazioni di difficoltà o di ostruzionsimo dove presidi non illuminati o dirigenti provinciali ostacolano il libero accesso alle palestre scolastiche – spiega Paradisi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

societ224 sportive ok alla palestra della scuola

© Ilrestodelcarlino.it - Società sportive, ok alla palestra della scuola

In questa notizia si parla di: societ - sportive

Palestre, ok al progetto definitivo Investimento da oltre 400mila euro - Buone notizie per le famiglie che mandano i propri figli alla scuola di Camigliano o che frequentano per attività sportive la palestra del plesso scolastico. Segnala lanazione.it

Palestra, ok al progetto preliminare. Passi avanti per la riqualificazione - Scuola secondaria di primo grado “Piaggia’: la gara per l’affidamento dei lavori sarà pubblicata entro la fine dell’anno Nuovi passi avanti per il progetto di riqualificazione della palestra della ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Societ224 Sportive Ok Palestra