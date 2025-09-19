Ha visto due valanghe, fatto migliaia di interventi, molti dei quali indimenticabili: all’età di 70 anni Mauro Ballerini, da oltre quarant’anni nel Soccorso Alpino della stazione Corno alle Scale, lascia per limite di età. Ma ’Ballero’, come è conosciuto sulle cime dei nostri Appennini, ci tiene a fare una precisazione: "Lascio le mansioni pratiche per pure ragioni assicurative, ma continuerò a far parte di questa meravigliosa famiglia in altre vesti: continuerò ad aiutare dal punto di vista logistico, organizzativo e informativo". La sua storia nel mondo del soccorso inizia nel lontano ’84 quando, durante una gita al Duca d’Abruzzo, rifugio del Corno, conobbe l’ex comandante della stazione del Soccorso Alpino, nonché custode del rifugio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soccorso Alpino, l’icona Ballerini si congeda