SmooD fine della musica | dopo due anni chiude il locale di Ceparana

Ceparana, 19 settembre 2025 – Chiudere un locale. per il troppo successo! Una vera anomalia nel mondo d'oggi dove le attività, soprattutto quelle legate a musica e ristorazione, aprono e chiudono in un batter d'occhio, oppure abbandonano dopo decenni per una crisi derivata dalle eccessive spese. Ma lo SmooD - Sign music desk di Ceparana, che abbassa le sue serrande definitivamente, lo fa all'apice della positività. Aperto ad aprile del 2023, si era ritagliato in breve tempo, fino al giugno scorso, uno spazio importante tra i locali al top in Italia per la musica dal vivo. La famiglia Angeletti – ovvero Riccardo e la moglie Caterina – aveva 'inserito' lo SmooD, nell'area della loro principale attività, ovvero quello della Dalbi elettronica, che si occupa di cablaggi e assemblaggio schede, in particolare in ambito militare.

