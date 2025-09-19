Smog e microplastiche a rischio la salute dei bambini
Lo smog cittadino e le microplastiche presenti anche nell’aria domestica, l’ambiente in cui i bambini vivono più spesso, rappresentano le principali minacce alla loro salute respiratoria.Nel 2021, l’inquinamento atmosferico ha causato 8,1 milioni di decessi a livello globale, di cui 700mila tra i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: smog - microplastiche
