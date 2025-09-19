Programmi Tv, dopo l’uscita di scena da Mediaset, Barbara D’Urso ha scelto Ballando con le stelle per il suo ritorno sulla tv generalista. La sua presenza nel cast è stata accolta come uno dei grandi colpi messi a segno da Milly Carlucci, capace di riportare al centro del prime time una figura amatissima e al tempo stesso divisiva del piccolo schermo italiano. Leggi anche: Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si è già fatta male: come sta La conduttrice è stata affiancata dal ballerino professionista Angelo Madonia, con il quale ha formato una coppia che ha mostrato subito un buon feeling. Tra allenamenti intensi e prime esibizioni, la D’Urso ha dato prova di determinazione e ironia, guadagnandosi applausi e curiosità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Smentisco categoricamente”. Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, le polemiche non finiscono mai