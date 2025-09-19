Smascheriamo la perfezione
di Raffaella Candoli Da Padova a Cesena per accendere i riflettori sulla disabilità. Mercoledì 1° ottobre, alle 21, al cineteatro Bogart, andrà in scena lo spettacolo teatrale " My Body is a Cage " (il mio corpo è una gabbia), scritto da Marco Caldiron e Anna Pretolani, con la regia di Marco Caldiron. Dopo il debutto a Padova, città in cui il progetto è nato, il lavoro ha al suo attivo un premio a Monza come Miglior Spettacolo al Festival di Teatro e Disabilità "Lì sei Vero" 2023 ed è risultato vincitore nel febbraio scorso, del Premio OFF assegnato dal Teatro Stabile del Veneto. My Body is a Cage si presenta come un’occasione preziosa di riflessione sul distorto concetto di rappresentazione della bellezza attraverso la perfezione del corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
