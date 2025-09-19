Slittano i target Ue sulla riduzione di Co2 si rimpalla ai governi

Parigi 2015, Bruxelles 2025: un epitaffio per gli accordi internazionali sul clima siglati dieci anni fa nella capitale francese, che vedevano l’Europa all’avanguardia nella lotta contro i gas climalteranti e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Slittano i target Ue sulla riduzione di Co2, si rimpalla ai governi

Target 2040, slitta il voto in commissione Envi. Il PPE è indeciso // @Naffete https://publicpolicy.it/target-2040-slitta-il-voto-in-commissione-envi-il-ppe-e-indeciso-105673.html… - X Vai su X

Clima, slitta l’accordo per il target UE del 2040; Slitta il primo voto del Parlamento Ue sul target climatico al 2040; Bruxelles lancerà il 6 febbraio l’Alleanza industriale sui mini reattori nucleari, insieme al target climatico al 2040.

Nuovo stop per l’agenda green europea. Pichetto ribadisce: rinvio dei target 2040 - La fissazione per legge del nuovo obiettivo climatico, tappa intermedia verso lo zero netto ... Lo riporta ilmessaggero.it

Crisi climatica | L’Ue cerca di far slittare la riduzione delle emissioni, ma gli eventi estremi moltiplicano le perdite economiche - Tra caldo, siccità e inondazioni, l'Italia è tra i Paesi più colpiti da un'estate costata all’Europa 43 miliardi di euro: a Roma i danni sono costati circa 12 miliardi. Segnala ilfattoquotidiano.it