Le sue condizioni. Non arrivano buone notizie per lo Slavia Praga dopo il pareggio subito dal BodoGlimt nella prima giornata di Champions League. Oltre alla rimonta subita, il club ceco ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha coinvolto il suo difensore centrale Tomas Holes. Il giocatore, infatti, ha riportato un problema al ginocchio sinistro a causa di uno scontro nella sua area di rigore con l’attaccante del BodoGlimt, Kasper Högh, all’inizio del primo tempo. Holes è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 18 minuti di gioco, con la situazione che ha subito suscitato preoccupazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Slavia Praga, che tegola in vista della sfida contro l’Inter in Champions League: grave infortunio per Holes!