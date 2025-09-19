Slavia Praga che tegola in vista della sfida contro l’Inter in Champions League | grave infortunio per Holes!
Le sue condizioni. Non arrivano buone notizie per lo Slavia Praga dopo il pareggio subito dal BodoGlimt nella prima giornata di Champions League. Oltre alla rimonta subita, il club ceco ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha coinvolto il suo difensore centrale Tomas Holes. Il giocatore, infatti, ha riportato un problema al ginocchio sinistro a causa di uno scontro nella sua area di rigore con l’attaccante del BodoGlimt, Kasper Högh, all’inizio del primo tempo. Holes è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 18 minuti di gioco, con la situazione che ha subito suscitato preoccupazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: slavia - praga
Slavia Praga-Bodo/Glimt (Champions League, 17-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Gara vivace e gol da ambo le parti a Praga
Calciomercato Atalanta, piace il 20enne senegalese Malick Diouf. Lo Slavia Praga vuole 20 milioni
Inter-Slavia Praga biglietti: quando escono?
Champions League, prossimo turno: Inter-Slavia Praga. ? Nei precedenti solo un pareggio a Milano alla prima giornata della vecchia fase a gironi. Al ritorno si scatenarono Lautaro e Lukaku. Avversario abbordabilissimo! Vai su Facebook
Champions League, prossimo turno: Inter-Slavia Praga. Alla prima, lo Slavia Praga ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bodo Glimt, facendosi rimontare da 2-0 negli ultimi 12 minuti - X Vai su X
Atalanta, arriva la sfida da brividi con il PSG: le scelte di Juric; ULTIM’ORA – Diffidati e ammoniti, tegola per Pioli: saltano Milan-Empoli.
Milan, rifinitura in vista dello Slavia Praga: un solo assente, le ultime di formazione - Allenamento di rifinitura in corso per il Milan di Stefano Pioli in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga in programma domani sera a San Siro. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Europa League, Milan-Slavia Praga 4-2: ai rossoneri il primo round - Lo Slavia ha il merito di continuare a provarci, lasciando però inevitabilmente parecchi spazi al Milan. Riporta sportmediaset.mediaset.it