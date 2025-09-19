Sla Sabatelli Nemo | In nostri centri multidisciplinarietà e interdisciplinarità

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "Mi sono occupato di Sla per 30 anni in un reparto normale. Successivamente, sono passato al centro Nemo. Mi sono reso conto che la differenza è enorme: qui non c'è solo multidisciplinarietà, ma c'è interdisciplinarità". Lo afferma Mario Sabatelli, presidente della Commissione medico scientifica di Aisla e direttore del Centro Clinico Nemo Armida Barelli, Policlinico Gemelli di Roma, in occasione della 18esima Giornata nazionale Sla. Quest'anno Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) ha lanciato la sua più vasta campagna di sensibilizzazione, toccando diverse città italiane e coinvolgendo istituzioni e cittadinanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sla, Sabatelli (Nemo): "In nostri centri multidisciplinarietà e interdisciplinarità"

