Sla Gemmato punta a cure uguali in tutta Italia

In occasione della 18ª Giornata nazionale dedicata alla sclerosi laterale amiotrofica, il sottosegretario Marcello Gemmato ha richiamato l’urgenza di colmare le disuguaglianze territoriali nelle cure e di sostenere la ricerca, riconoscendo l’opera delle associazioni che accompagnano quotidianamente pazienti e famiglie. La sfida quotidiana di una patologia complessa La sclerosi laterale amiotrofica impone prove costanti non . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sla, Gemmato punta a cure uguali in tutta Italia

In questa notizia si parla di: gemmato - punta

' Gemmato: “Con Nisticò alla presidenza, Aifa riformata finalmente pronta a performare” Roma, 29 marzo – “Robert Giovanni Nisticò è sicuramente un ottimo professionista, un profondo conoscitore del mondo farmaceutico e quindi i Vai su Facebook

Malattie rare, Gemmato: Al lavoro per fermare divario cure Sla tra regioni; A Carpenedolo un residence hi-tech accompagna i malati di Sla verso casa.

Malattie rare, Gemmato: "Al lavoro per fermare divario cure Sla tra regioni" - 'Ci sono ancora differenze fra Nord e Sud nella presa in carico e cura dei pazienti, comprese le persone con Sla' ... Si legge su msn.com

Cure salvavita all’estero, le sperimentazioni e le attese: “Questi viaggi ci saranno sempre” - “I viaggi degli italiani all’estero per curarsi ci sono e ci saranno sempre. Lo riporta quotidiano.net