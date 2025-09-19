SLA Aisla accende la rete di sostegno nella Giornata nazionale

Ogni giorno, in silenzio, migliaia di famiglie combattono contro la sclerosi laterale amiotrofica; accanto a loro c’è l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, pronta a trasformare la difficoltà in speranza concreta. Guidata dall’impegno di professionisti e volontari, la realtà condotta da Pina Esposito rinnova il proprio supporto in occasione della diciottesima Giornata nazionale dedicata alla SLA. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - SLA, Aisla accende la rete di sostegno nella Giornata nazionale

#18settembre Giornata Nazionale #SLA, l’Italia si accende di verde più di 6mila persone colpite Cuore della campagna: i bambini, figli di genitori che affrontano la malattia, costretti a crescere in fretta Tante le iniziative di AISLA APS https://www.malattie Vai su Facebook

