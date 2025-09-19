Sistema di depurazione in città Belli | Bugie su bugie

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a Mondragone è stata la promessa, ancor’oggi, disattesa dall’amministrazione mondragonese. E’ la denuncia di Antonio Belli, esponente di Fratelli d’Italia che ritorna sulla questione depuratore tanto promesso da oramai un ventennio, “l' opera. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sistema - depurazione

Depurazione ad Alassio: il punto dell’amministrazione comunale sul sistema attuale e sulle prospettive future - – soggetto individuato dalla Provincia come gestore unico del servizio idrico integrato – il sindaco di Alassio, Marco ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sistema Depurazione Citt224 Belli