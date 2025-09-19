Sir Perugia test con Civitanova | Sono le partite che ci servono

A un mese dalla ripresa della preparazione, cresce l’amalgama di gruppo dei Block Devils, che si sono messi nuovamente alla prova in un allenamento congiunto dal sapore di match per testare sul campo quanto provato in queste settimane. I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono stati impegnati in trasferta sul campo della Cucine Lube Civitanova di coach Medei. Il livello si è alzato e questo è stato molto importante per acquisire informazioni utili per il prosieguo della preparazione. Un set a testa nell’allenamento congiunto di ieri, poi un terzo set dove i Block Devils, grazie a un buon turno in battuta del giovane opposto Gabrijel Cvanciger, rientrano in partita dal 24-20 e se la giocano punto a punto, fino a chiudere ai vantaggi (33-31 per i padroni di casa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

