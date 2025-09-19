Sir cenerentola a mumbai | trama cast e informazioni sul film in onda su tv2000

analisi del film sir cenerentola a mumbai: regia, ambientazione e protagonisti. Il film Sir Cenerentola a Mumbai, prodotto nel 2018, rappresenta un esempio di narrazione romantica ambientata nella vasta metropoli indiana. Diretto da Rohena Gera, questa pellicola segna il suo debutto nel cinema di finzione, dopo aver maturato esperienze nel settore documentaristico. La produzione è affidata a Inkpot Films Private Limited, azienda con sede in India che collabora con partner francesi. regia e produzione. Rohena Gera, regista e sceneggiatrice, ha curato personalmente la direzione del progetto. La collaborazione tra l’India e la Francia si evidenzia nelle modalità di produzione, riflettendo una coproduzione internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

