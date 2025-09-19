Sinner sotto attacco dati cerebrali rubati | giallo sul progetto inquietante
Jannik Sinner ha subito il furto dei suoi dati cerebrali: dietro questa sottrazione c’è un progetto che spaventa tutti. Jannik Sinner è uno dei tennisti più amati al mondo. Il grande affetto dei tifosi nei confronti del campione italiano non è cambiato nemmeno dopo la sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz che ha permesso allo spagnolo di scavalcare l’altoatesino in vetta al ranking ATP. Tuttavia Sinner sa bene di dover fare i conti anche con una percentuale di ‘haters’ che lo prendono di mira su vari aspetti. Sinner viene criticato perché ritenuto inferiore ad Alcaraz, ma anche per la sua residenza a Montecarlo, per le sue origini altoatesine e per un carattere tutt’altro che estroverso. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Il giallo sui dati del cervello di Sinner: «La Cina li ruba per addestrare i soldati» - Replicando le menti più forti dello sport, dal primo numero 1 italiano ... Da ilmessaggero.it
Sinner meglio di Alcaraz per gli hacker cinesi: i dati cerebrali di Jannik rubati per scopi militari - I dati cerebrali di Sinner rubati da hacker cinesi per creare il soldato del futuro: è questo l’inquietante scenario che emerge da un’inchiesta realizzata negli Stati Uniti ... Riporta sport.virgilio.it