Sinner presenta la sua fondazione | Voglio provare a restituire qualcosa di quello che ho avuto

Il tennista altoatesino ha illustrato le linee guida del suo progetto per aiutare i ragazzi e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Sinner presenta la sua fondazione: “Voglio provare a restituire qualcosa di quello che ho avuto”

In questa notizia si parla di: sinner - presenta

Sinner si presenta agli US Open: “Non sono al 100% ma non ho chiesto io di non giocare domenica”

Fedez contro Sinner: "Italiano con l'accento di Adolf Hitler". E scoppia la bufera, il consigliere di Fdi presenta l'esposto in procura

Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano

Jannik #Sinner presenta la sua fondazione: "Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione" #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

MILANO - Giornata milanese per il n. 2 del mondo, che si è allenato un paio d'ore al mattino e in serata ha presentato ufficialmente la Jannik Sinner Foundation in presenza di diversi VIP Vai su Facebook

Sono fortunato, voglio dare qualcosa indietro, Sinner presenta così la sua fondazione; Jannik Sinner presenta la sua fondazione: Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione; Jannik Sinner presenta la sua fondazione a Milano: Voglio dare qualcosa indietro.

Sinner presenta la sua fondazione: da Bocelli a Briatore, quanti vip a Milano - Dare i mezzi per inseguire i propri sogni ai talenti sportivi che non li hanno: è la missione di Jannik, che in un evento a Milano ha spiegato il progetto insieme a tanti ospiti ... Si legge su gazzetta.it

Jannik Sinner presenta la sua fondazione: “Aiuto i ragazzi a realizzare i propri sogni” - Jannik Sinner ha presentato a Milano la Fondazione Sinner, un progetto per aiutare i giovani con meno mezzi economici. Segnala newsmondo.it