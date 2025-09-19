(Adnkronos) – Jannik Sinner ha presentato ieri sera a Milano la sua Fondazione dedicata ai giovani, ma un occhio resta sempre al campo. Il tennista azzurro, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta in finale agli Us Open con Carlos Alcaraz, ha parlato dei prossimi impegni, a partire dallo swing asiatico: “Ora parto per Pechino, ci sono ancora tanti tornei importanti per me però mi sento pronto fisicamente. Mi sento bene, dopo lo Us Open ho staccato un po’ la testa e quindi ora mi sento pronto per ripartire, pronto per fare qualche cambiamento e diventare un giocatore ancora migliore”, ha detto intervistato dal direttore di SkySport, Federico Ferri. 🔗 Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Sinner presenta la sua Fondazione: “Io fortunato, voglio dare qualcosa indietro. Obiettivo Finals”