Sinner presenta la sua Fondazione | Io fortunato voglio dare qualcosa indietro Obiettivo Finals

Seriea24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha presentato ieri sera a Milano la sua Fondazione dedicata ai giovani, ma un occhio resta sempre al campo. Il tennista azzurro, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta in finale agli Us Open con Carlos Alcaraz, ha parlato dei prossimi impegni, a partire dallo swing asiatico: “Ora parto per Pechino, ci sono ancora tanti tornei importanti per me però mi sento pronto fisicamente. Mi sento bene, dopo lo Us Open ho staccato un po’ la testa e quindi ora mi sento pronto per ripartire, pronto per fare qualche cambiamento e diventare un giocatore ancora migliore”, ha detto intervistato dal direttore di SkySport, Federico Ferri. 🔗 Leggi su Seriea24.it

sinner presenta la sua fondazione io fortunato voglio dare qualcosa indietro obiettivo finals

© Seriea24.it - Sinner presenta la sua Fondazione: “Io fortunato, voglio dare qualcosa indietro. Obiettivo Finals”

In questa notizia si parla di: sinner - presenta

Sinner si presenta agli US Open: “Non sono al 100% ma non ho chiesto io di non giocare domenica”

Fedez contro Sinner: "Italiano con l'accento di Adolf Hitler". E scoppia la bufera, il consigliere di Fdi presenta l'esposto in procura

Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano

Jannik Sinner presenta la sua fondazione: Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione; Jannik Sinner presenta la sua fondazione a Milano: Voglio dare qualcosa indietro; Sinner presenta la sua fondazione: da Bocelli a Coulthard, quanti vip a Milano.

sinner presenta sua fondazioneJannik Sinner presenta la sua Fondazione: “Voglio dare qualcosa indietro” - "Vogliamo provare a fare tante cose positive e dare qualcosa indietro", ha dichiarato il tennista a Milano, ... Si legge su msn.com

sinner presenta sua fondazioneSinner presenta la sua fondazione: da Bocelli a Briatore, quanti vip a Milano - Dare i mezzi per inseguire i propri sogni ai talenti sportivi che non li hanno: è la missione di Jannik, che in un evento a Milano ha spiegato il progetto insieme a tanti ospiti ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Presenta Sua Fondazione