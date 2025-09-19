Sinner presenta la sua fondazione | da Bocelli a Briatore quanti vip a Milano

Dare i mezzi per inseguire i propri sogni ai talenti sportivi che non li hanno: è la missione di Jannik, che in un evento a Milano ha spiegato il progetto insieme a tanti ospiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner presenta la sua fondazione: da Bocelli a Briatore, quanti vip a Milano

In questa notizia si parla di: sinner - presenta

Sinner si presenta agli US Open: “Non sono al 100% ma non ho chiesto io di non giocare domenica”

Fedez contro Sinner: "Italiano con l'accento di Adolf Hitler". E scoppia la bufera, il consigliere di Fdi presenta l'esposto in procura

Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano

Nell'elegante cornice milanese di Palazzo Parigi, oggi Jannik Sinner ha ufficialmente presentato la sua Fondazione, davanti alla famiglia, al suo team, al presidente Binaghi e ad altri personaggi importanti come Andrea Bocelli e Stefano Domenicali. I dettagli - X Vai su X

Milano, 18 settembre: Jannik Sinner presenta la sua Fondazione, nata per aiutare l’educazione dei bambini e la loro pratica sportiva. E il New York Times descrive il fuoriclasse italiano come una guida per i più giovani. Un grande esempio da seguire. - facebook.com Vai su Facebook

Dopo la canzone, gli abbracci. Il video di Sinner con Bocelli; Jannik Sinner presenta a Milano la sua Fondazione: presente il team, la famiglia e Andrea Bocelli; Jannik Sinner presenta a Milano la sua fondazione: «Così aiuto i bambini che hanno bisogno». Tra gli invitati Anna Wintour e Andrea Bocelli.

Sinner presenta la sua fondazione: da Bocelli a Briatore, quanti vip a Milano - Dare i mezzi per inseguire i propri sogni ai talenti sportivi che non li hanno: è la missione di Jannik, che in un evento a Milano ha spiegato il progetto insieme a tanti ospiti ... Secondo gazzetta.it

Jannik Sinner presenta a Milano la sua Fondazione: presente il team, la famiglia e Andrea Bocelli - Nella giornata di giovedì 18 settembre, Jannik Sinner ha presentato ufficialmente la sua fondazione a Palazzo Parigi a Milano ... Segnala ubitennis.com