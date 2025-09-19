Sinner | I miei primi soldi a vent'anni ma c'è qualcuno che mi ha reso la persona che sono oggi

Jannik Sinner presenta a Milano la sua Fondazione: al suo fianco l’amico e manager Alex Vittur, un legame unico che lo accompagna in campo e nella vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La matita di Martina: "Da Tamberi a Sinner, i miei ritratti illustrati tra realtà e fantasia"

Cobolli fuori da Wimbledon a testa alta, Djokovic raggiunge Sinner in semifinale: “I miei 38 anni? Mi sento giovane..”

Borg: «Sinner e il doping? È successo due volte, non una. Ha licenziato il preparatore, poi lo ha riassunto, molto strano» A una tv svedese e alla Bbc ha parlato di doping: «Ai miei tempi so per certo che molti giocatori usavano sostanze proibite. Ma non voglio - facebook.com Vai su Facebook

I miei fratelli d’Italia preferiti. #Sinner: “We are very proud to be Italian”. Stima inestimabile. - X Vai su X

Sinner: I miei primi soldi a vent'anni, ma c'è qualcuno che mi ha reso la persona che sono oggi; Sinner e la confessione: Ero pronto a ritirarmi a 23 anni; C'è la data del debutto di Sinner allo US Open 2025.

Sinner: «Non ho ancora recuperato, mi servono un paio di giorni ma sarò a posto per gli Us Open» - Jannik Sinner conferma di stare bene dopo il virus di Cincinnati: «Sarò al cento per cento per l’Us Open. Da corriere.it

Sinner lava la sua Ferrari a mano, il pit-stop a Sesto Pusteria: «Quando spendi tutti i soldi per la macchina...». Quanto costa il bolide - Ma fuori dal rettangolo verde, il numero uno del tennis mondiale continua a sorprendere. leggo.it scrive