Sinner Fedez rompe il silenzio | Cosa non avete capito

"Come vedrete in questo concerto ho preparato delle strofe inedite, ho riscritto alcune cose, tutto quello che vedrete qui ha un significato particolare per me. Anche su questo brano che sto per fare avevo scritto una cosa, si chiama 'Tutto il contrario'. Per prepararmi per il concerto, anche settimana fa ho pubblicato un testo che riguardava proprio questa canzone, ed è successo un putiferio". Fedez si scusa, nel corso del suo concerto al Forum di Assago, in merito alle polemiche su una sua canzone in cui ha definito Jannik Sinner "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". "Ci tengo a precisare che io avevo scritto due rime per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anche un po' più imbarazzante, molto più imbarazzante che potevo fare, era parlarne a viso aperto con voi e non farlo da dietro uno schermo.

