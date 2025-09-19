Sinner e Fedez polemica a suon di rap

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Sinner e Fedez, polemica a suon di rap; Fedez fuori fase contro tutto e tutti, da Sinner (“italiano con l’accento di Hitler”) a Elly Schlein; E se il Mondiale per Club FIFA 2025 lo vincesse un'outsider? I pronostici sulle altre squadre.

sinner fedez polemica suon“Non lo conosco e nemmeno mi interessa”: Fedez risponde alle polemiche per la frase su Sinner - Fedez rompe il silenzio dopo la polemica sul nuovo brano e chiarisce il verso su Sinner e Hitler: "Si chiama ironia, non un attacco". Secondo donnaglamour.it

