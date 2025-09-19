Sinner e Fedez polemica a suon di rap

Il caso è scoppiato dopo la pubblicazione social di uno spoiler della nuova canzone del rapper di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner e Fedez, polemica a suon di rap

In questa notizia si parla di: sinner - fedez

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto

Fedez, bufera per la frase su Sinner: esposto in Procura a Bolzano per istigazione all’odio - X Vai su X

FEDEZ-SINNER, MARTUCCI PRESENTA UN ESPOSTO IN PROCURA Il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe #Martucci (Fratelli d’Italia) ha presentato questa mattina un esposto formale presso la Procura della Repubblica contro il rapper #Fedez, in se - facebook.com Vai su Facebook

Sinner e Fedez, polemica a suon di rap; Fedez fuori fase contro tutto e tutti, da Sinner (“italiano con l’accento di Hitler”) a Elly Schlein; E se il Mondiale per Club FIFA 2025 lo vincesse un'outsider? I pronostici sulle altre squadre.

Sinner e Fedez, polemica a suon di rap - Il caso è scoppiato dopo la pubblicazione social di uno spoiler della nuova canzone del rapper di Milano ... Segnala gazzetta.it

“Non lo conosco e nemmeno mi interessa”: Fedez risponde alle polemiche per la frase su Sinner - Fedez rompe il silenzio dopo la polemica sul nuovo brano e chiarisce il verso su Sinner e Hitler: "Si chiama ironia, non un attacco". Secondo donnaglamour.it