Sinner | Con la mia fondazione aiuto i ragazzi a realizzare i propri sogni Pronto per Pechino

Il numero due al mondo ha presentato il progetto a Milano insieme ad amici e sponsor: "Il tennis mi ha dato tanto, vorrei restituire qualcosa. Partiamo dall'Alto Adige e puntiamo a estenderci il più possibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Con la mia fondazione aiuto i ragazzi a realizzare i propri sogni. Pronto per Pechino"

In questa notizia si parla di: sinner - fondazione

Sinner, il feeling con Anna Wintour e il lancio della sua fondazione

Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

Sinner presenta la sua fondazione: da Bocelli a Briatore, quanti vip a Milano

" " Giovedì sera a Milano Jannik Sinner ha presentato la fondazione che porta il suo nome in un evento privato con diversi ospiti invitati tra cui la sua famiglia, Flavio Briatore, Andrea Bocelli e il preside Vai su Facebook

Sinner presenta la sua fondazione: 'Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione' | Sky Sport - X Vai su X

Sinner: Con la mia fondazione aiuto i ragazzi a realizzare i propri sogni. Pronto per Pechino; Jannik Sinner presenta la sua fondazione: Il nostro impegno per lo sport e l’istruzione; Jannik Sinner presenta a Milano la sua fondazione: «Così aiuto i bambini che hanno bisogno». Tra gli invitati Anna Wintour e Andrea Bocelli.

Sinner presenta la sua Fondazione: “Io fortunato, voglio dare qualcosa indietro. Obiettivo Finals” - (Adnkronos) – Jannik Sinner ha presentato ieri sera a Milano la sua Fondazione dedicata ai giovani, ma un occhio resta sempre al campo. Da sassarinotizie.com

Jannik Sinner presenta la sua Fondazione: “Voglio dare qualcosa indietro” - "Vogliamo provare a fare tante cose positive e dare qualcosa indietro", ha dichiarato il tennista a Milano, ... Riporta msn.com