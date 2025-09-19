Simeone lo manda all’Inter | primo colpo del 2026

Rompipallone.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore argentino pensa ad altri cambiamenti nell’Atletico Madrid, ecco la partenza che può fare comodo allInter: i nerazzurri ci pensano Il filo che unisce l’Inter e il ‘Cholo’ Simeone è sempre vivo e ben presente. L’argentino è un ex indimenticato per gli appassionati nerazzurri e a sua volta l’ex centrocampista, oggi allenatore di successo, non ha mai nascosto che nei suoi pensieri, chissà, un giorno, non possa esserci davvero la panchina di San Siro. Le strade del club e del tecnico non si sono mai incontrate finora, ma in futuro tutto è possibile. Nel frattempo, così come la Beneamata, anche l’Atletico Madrid sta vivendo un inizio di stagione complicato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

simeone lo manda all8217inter primo colpo del 2026

© Rompipallone.it - Simeone lo manda all’Inter: primo colpo del 2026

In questa notizia si parla di: simeone - manda

Simeone, il carattere è da Toro: “Primo gol? Lo segno di grinta” - Contro il Modena, Giovanni Simeone il gol lo ha solo sfiorato, contro l’Inter, domani sera, spera invece di riuscire a realizzarlo. Secondo tuttosport.com

Torino, Simeone si presenta e ringrazia Cairo: "Mi cercava da tempo. Il primo gol? Lo immagino così" - "Sono arrivato da dieci giorni, ho tanto fuoco dentro: voglio iniziare questa nuova avventura, venire al Toro è la scelta giusta". Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Simeone Manda All8217inter Primo