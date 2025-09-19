Sigarette da gennaio scattano gli aumenti | ecco di quanto Cosa prevede il nuovo piano triennale di accise

Ilmessaggero.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio il costo di un pacchetto di sigarette tradizionali potrebbe salire di qualche decina di centesimi e così anche nel 2027 e nel 2028, fino a un massimo di circa un euro e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sigarette da gennaio scattano gli aumenti ecco di quanto cosa prevede il nuovo piano triennale di accise

© Ilmessaggero.it - Sigarette, da gennaio scattano gli aumenti: ecco di quanto. Cosa prevede il nuovo piano triennale di accise

In questa notizia si parla di: sigarette - gennaio

Sigarette, da gennaio scattano gli aumenti: ecco di quanto. Cosa prevede il nuovo piano triennale di accise; Aumenti sigarette 2025: dal 23 gennaio scattano i nuovi prezzi, ecco quanto costano; Nuovi aumenti per le sigarette, quanto costeranno e quali saranno le marche più care.

sigarette gennaio scattano aumentiSigarette, da gennaio scattano gli aumenti: ecco di quanto. Cosa prevede il nuovo piano triennale di accise - Da gennaio il costo di un pacchetto di sigarette tradizionali potrebbe salire di qualche decina di centesimi e così anche nel 2027 e nel 2028, fino a un massimo di circa un euro e ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sigarette Gennaio Scattano Aumenti