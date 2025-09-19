Siena celebra la fotografia internazionale ospitando uno dei più prestigiosi eventi dedicati alla fotografia e al visual storytelling riconosciuto a livello internazionale: dieci mostre, tre premi, una giornata di talk e un ricco palinsesto di eventi ospitati in palazzi storici, musei, ex distillerie, chiese sconsacrate, aule scolastiche d’arte e borghi. E’ il Siena Awards Photo Festival, in programma dal 27 settembre al 23 novembre con l’XI edizione, un progetto culturale che, anno dopo anno, ha saputo trasformare la città toscana in un crocevia globale di visioni, storie e linguaggi visivi. In questi anni di attività il Festival ha ricevuto la candidatura di oltre 400. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena Awards Photo Festival. Grandi storie per immagini