Sicurezza pedonale a rischio in via Primavera | interrogazione urgente al Sindaco di Villaricca
Presentata interrogazione urgente al sindaco e all’assessore alla viabilità per il tramite del Consiglio Comunale. Sono passati dieci giorni dall’ultimo incidente (8 settembre) che ha visto coinvolte alcune mamme con bambini piccoli a via Primavera a Villaricca, ma nessun intervento è stato ancora compiuto per l’emergenza sicurezza stradale che interessa, in particolare, il transito pedonale. Il gruppo PER Villaricca insieme ai consiglieri di minoranza ha presentato immediatamente (9 settembre) un’interrogazione urgente al Sindaco, al presidente del consiglio comunale e all’assessore al ramo. Confidiamo in una risposta veloce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
