Sicurezza in zona stazione | Serve un presidio fisso
In seguito all’ultima direttiva del Ministero dell’Interno riguardante il potenziamento della Polizia Ferroviaria, nella giornata di mercoledì 17 settembre, si è tenuto in Prefettura a Forlì un incontro istituzionale promosso dalla Direzione Regionale della Polfer, finalizzato a un confronto con le realtà provinciali interessate. Al tavolo hanno preso parte l’assessore alla sicurezza e legalità del Comune di Cesena Luca Ferrini, il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei, i rappresentanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza. L’Assessore Luca Ferrini (nella foto) ha evidenziato che, sebbene a Cesena sia presente la sede della Polizia Ferroviaria, non risulta attualmente operativa un’aliquota stabile di agenti presso la stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - zona
Garibaldi zona rossa, il questore: "Degrado progressivo della piazza, serve ripristinare la sicurezza"
Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano, evacuata la zona. La nota: «Messa in totale sicurezza»
Sicurezza nella zona boscata di Migliarino, il Prefetto convoca nuovo Comitato
Diego Bonavina, assessore alla Sicurezza del comune di Padova si è espresso sulle proteste pro Pal avvenute il 16 settembre e sulla zona rossa in stazione annunciata il giorno stesso. "I controlli ci devono essere, ma zona rossa è un tono politico" ha spiegat - facebook.com Vai su Facebook
PADOVA, TARZIA SULLA “ZONA ROSSA” IN ARCELLA: TRA SICUREZZA E POLITICA https://irog.it/?p=20341 @Luigi_Tarzia @comunepadova #padova #arcella #zonarossa #sicurezzaurbana #Legalità #Prefettura #GiuntaComunale #PoliticaLocale #forzed - X Vai su X
Sicurezza in zona stazione: Serve un presidio fisso; Novara, residenti esasperati nella zona stazione: “Serve più sicurezza”; A Pisa torna la zona rossa. I residenti: “Bene ma non basta, serve una vera strategia”.
Sicurezza in zona stazione: "Serve un presidio fisso" - In seguito all’ultima direttiva del Ministero dell’Interno riguardante il potenziamento della Polizia Ferroviaria, nella giornata di mercoledì 17 settembre, si è tenuto in Prefettura a Forlì un incont ... msn.com scrive
Zona rossa a Padova, Forza Nuova contro la giunta Giordani: «Basta slogan, serve sicurezza» - Forza Nuova Padova critica la giunta Giordani sulla zona rossa alla stazione: «Serve più sicurezza, basta slogan e degrado». Scrive nordest24.it