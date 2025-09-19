Sicurezza in zona stazione | Serve un presidio fisso

In seguito all’ultima direttiva del Ministero dell’Interno riguardante il potenziamento della Polizia Ferroviaria, nella giornata di mercoledì 17 settembre, si è tenuto in Prefettura a Forlì un incontro istituzionale promosso dalla Direzione Regionale della Polfer, finalizzato a un confronto con le realtà provinciali interessate. Al tavolo hanno preso parte l’assessore alla sicurezza e legalità del Comune di Cesena Luca Ferrini, il prefetto Rinaldo Argentieri, il questore Claudio Mastromattei, i rappresentanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza. L’Assessore Luca Ferrini (nella foto) ha evidenziato che, sebbene a Cesena sia presente la sede della Polizia Ferroviaria, non risulta attualmente operativa un’aliquota stabile di agenti presso la stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

