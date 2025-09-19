Sicurezza e collaborazione Il generale Corbellotti in visita a Città di Castello
Una giornata all’insegna del dialogo istituzionale e della vicinanza alla comunità senza perdere di vista l’obiettivo primario: incrementare il livello di sicurezza nei territori. Nella mattinata di ieri il generale di brigata Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri Umbria, ha fatto tappa a Città di Castello per incontrare il sindaco Luca Secondi e far visita alla locale compagnia. L’appuntamento con il primo cittadino si è svolto alla presenza del capitano Massimiliano Croce, comandante dell’Arma tifernate. L’incontro ha rappresentato l’occasione per un dialogo sui principali temi che interessano la città e il territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
