Sicurezza e collaborazione Il generale Corbellotti in visita a Città di Castello

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all’insegna del dialogo istituzionale e della vicinanza alla comunità senza perdere di vista l’obiettivo primario: incrementare il livello di sicurezza nei territori. Nella mattinata di ieri il generale di brigata Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri Umbria, ha fatto tappa a Città di Castello per incontrare il sindaco Luca Secondi e far visita alla locale compagnia. L’appuntamento con il primo cittadino si è svolto alla presenza del capitano Massimiliano Croce, comandante dell’Arma tifernate. L’incontro ha rappresentato l’occasione per un dialogo sui principali temi che interessano la città e il territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sicurezza e collaborazione il generale corbellotti in visita a citt224 di castello

© Lanazione.it - "Sicurezza e collaborazione". Il generale Corbellotti in visita a Città di Castello

In questa notizia si parla di: sicurezza - collaborazione

Enel e Arma dei Carabinieri rinnovano l’accordo di collaborazione. Obiettivo: sicurezza e sostenibilità

Sicurezza in città, il sindaco: "Massima collaborazione con forze dell’ordine. Non sottovalutiamo violenza giovanile"

Collaborazione tra istituzioni e 40 nuove telecamere: siglato il patto per la sicurezza urbana

Sicurezza e collaborazione. Il generale Corbellotti in visita a Città di Castello; Il generale Corbellotti in visita a Città di Castello; Il comandante Corbellotti visita Città di Castello e i Carabinieri.

sicurezza collaborazione generale corbellottiIl generale Corbellotti in visita a Città di Castello - l generale di brigata Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, ha fatto visita al Comune e alla Compagnia Carabinieri di Città di Castello. teletruria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Collaborazione Generale Corbellotti