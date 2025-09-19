Sick Budd pubblica l’album Bistro! feat con Mondo Marcio Massimo Pericolo Joshua

Fuori oggi Bistro!, il primo album del producer Sick Budd. che include molti featuring con rapper di punta. Fuori a partire da oggi venerdì 19 settembre Bistro! (Bullz RecordsSony Music Italy), il primo album del producer  Sick Budd. Il progetto discografico include i featuring con  22simba, I l Ghost,  Jake La Furia,  Joshua,  Kuremino,  Massimo Pericolo,  Mezzosangue, Mondo Marcio,  Nitro,   Pessimo 17,  PRACI,  Silent Bob, Speranza e Vegas Jones. Il disco uscirà su tutte le piattaforme digitali e anche in formato fisico ( 2LP arancione XL Edition autografato,  CD autografato,  2LP bianco Regular Edition ). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

