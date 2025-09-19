Sicilia l' assessore regionale all' agricolutra Salvatore Barbagallo lascia l' incarico

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì, per motivi personali. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orlèans, ha espresso gratitudine «per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato» sottolineando «l'ottimo lavoro svolto e la grande professionalità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sicilia l assessore regionale all agricolutra salvatore barbagallo lascia l incarico

