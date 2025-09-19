Siccità a Ribera Catanzaro Pd | Vicino agli agricoltori

Il capogruppo all’Ars del Partito democratico, Michele Catanzaro, ha espresso piena vicinanza e sostegno agli agricoltori del comprensorio di Ribera, duramente colpiti dalla siccità. Gli agricoltori chiedono con urgenza una terza irrigazione per salvaguardare le colture e il futuro delle aziende. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Agricoltura in crisi a Ribera e nel comprensorio. Lunedì a Palermo si riunirà la Cabina di regia La siccità mette a rischio interi frutteti: senza una terza irrigazione di soccorso si rischia di perdere alberi e produzioni di pregio. Lunedì la Cabina di Regia regio Vai su Facebook

Il 50% della produzione di arance di Ribera andrà perduta quest’anno. Nella prima foto, un’arancia da terreno irriguo; nella seconda, la stessa varietà coltivata senza acqua: molto più piccola, chiaro segnale della crisi idrica. Quando Giorgia Meloni e Renato - X Vai su X

Siccità, Catanzaro (Pd): “Situazione drammatica nell’Agrigentino” - AGRIGENTO – “ La drammatica situazione che sta colpendo il comprensorio agricolo di Ribera e quello tra Sciacca e la Valle del Belice non può più attendere risposte formali o dilazioni burocratiche”. livesicilia.it scrive

Siccità, Catanzaro (Pd): il dissalatore di Porto Empedocle insufficiente - PALERMO – “Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha celebrato l’immissione in rete dell’acqua dissalata come svolta nella gestione della crisi idrica che attanaglia la provincia di Agrigento. Come scrive livesicilia.it