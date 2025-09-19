Siamo molto vicini alla guerra mondiale Putin mi ha deluso

La Russia non si smuove dalla sua posizione per mettere fine alle ostilità L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Siamo molto vicini alla guerra mondiale, Putin mi ha deluso”

In questa notizia si parla di: siamo - molto

Emanuele Filiberto di Savoia parla per la prima volta di Adriana Abascal: “Donna incredibile, siamo molto felici”

Leonardo Fabbri: “Mi sono piaciuto molto. Vogliamo vincere, siamo i più forti in Europa”

Anna Tatangelo incinta, il fratello della cantante conferma che il padre del bambino è Giacomo Buttaroni: «Stanno insieme da alcuni mesi, siamo tutti molto felici»

Sulla guerra ibrida siamo molto scoperti. La Francia intensifica gli sforzi per difendersi dagli attacchi Fimi che arrivano per lo più dalla Russia. L’Italia è indietro. Di @GiuliaPompili - X Vai su X

«Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai mai fatto cio che mi aveva detto, non ha mai neanche rispettato la leadership degli Stati Uniti». Lo dice il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in - facebook.com Vai su Facebook

Guerra mondiale, Trump: «Siamo molto vicini. Deluso da Putin, non rispetta la nostra leadership»; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Mosca: «Oltre 700 mila soldati al fronte». Trump: «Putin mi ha deluso, siamo molto vicini a guerra mondiale perché lui non rispetta leadership Usa»; Trump: Putin mi ha deluso, siamo molto vicini alla terza guerra mondiale.

Trump scuote il mondo: "Vicini alla guerra mondiale. Putin? Mi ha deluso" - Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai mai fatto ciò che mi aveva ... Si legge su iltempo.it

È il 1.304° giorno di guerra in Ucraina - Le notizie di venerdì 19 settembre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Segnala corriere.it