Si taglia al braccio mentre usa la motosega | 78enne trasportato al Maggiore
Si è ferito all'avambraccio mentre stava utilizzando la motosega per effettuare alcuni lavori nei pressi della sua abitazione. Momenti di paura, nella mattinata di venerdì 19 settembre, per un anziano di 78 anni che si trovava in via Felice Piazzi a Colorno. L'allarme è scattato verso le dieci di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Papà eroe si taglia il braccio per salvare le sue bambine dall'alluvione: "Non ce la farò, vi amo"
Cade in un canyon e si taglia un braccio per uscire: la storia di Aaron Ralston
Pippo ieri mentre vedeva la sorella andare via in braccio alla sua famiglia Chissà cosa ha pensato e chissà se qualcuno noterà anche lui. I cuccioli dovrebbero vivere in famiglia,non in un box. C.a 4 mesi,futura taglia media e libretto sanitario in regola. Scriv Vai su Facebook
Usa, una taglia di 5 milioni sul boss del Tren de Aragua - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sanzionato Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", principale boss della banda transnazionale Tren de Aragua, offrendo una taglia di ... Come scrive ansa.it
Usa, taglia da 5 milioni di dollari per boss della gang Tren de Aragua - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sanzionato Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", principale boss della banda transnazionale Tren de Aragua, offrendo una taglia di ... Riporta tg24.sky.it