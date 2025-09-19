Si taglia al braccio mentre usa la motosega | 78enne trasportato al Maggiore

Si è ferito all'avambraccio mentre stava utilizzando la motosega per effettuare alcuni lavori nei pressi della sua abitazione. Momenti di paura, nella mattinata di venerdì 19 settembre, per un anziano di 78 anni che si trovava in via Felice Piazzi a Colorno. L'allarme è scattato verso le dieci di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it