Si schianta in moto contro un’auto morto il famoso imprenditore italiano
Il sole di fine estate illuminava le strade con una luce tiepida e rassicurante, quella che accompagna i ritorni alla routine dopo i mesi più caldi. Le persone percorrevano le vie del centro con passo svelto, immerse nei pensieri quotidiani: un appuntamento di lavoro, la spesa da fare, un saluto scambiato in fretta. Sembrava una mattina come tante, destinata a dissolversi nella memoria senza lasciare traccia. Leggi anche: Frontale devastante tra due moto: è strage Sulle strade secondarie, lontano dal rumore delle città, il traffico scorreva regolare. Le auto avanzavano ordinate, i motori ronzavano con costanza, e persino il vento sembrava voler assecondare la quiete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: schianta - moto
Tragedia a Roma, si schianta con la moto in via Salaria: morto un centauro di 46 anni
Tragedia nella notte: moto si schianta contro auto. Muore 22enne, grave l'amico
Si schianta con la sua moto in Francia: muore parmigiano 66enne
Si schianta in moto contro un'auto sulla Rutigliano-Conversano: 22enne grave in ospedale - X Vai su X
? CON LA MOTO SI SCHIANTA SULL'AUTOBUS, 15ENNE IN GRAVI CONDIZIONI | In Sicilia altro drammatico incidente leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/18/scontro-fra-moto-e-autobus-sulla-statale-a-taormina-15enne-gravi-condizioni/ - facebook.com Vai su Facebook
Samarate scappa dai carabinieri e si schianta contro un’auto | pusher 20enne fermato dopo inseguimento.
Si schianta con la moto contro un’auto nel Bresciano: morto Luigi Cotti, rifugista e maestro di sci - Luigi Cotti è morto nella serata di ieri, lunedì 18 agosto, all'ospedale Civile di Brescia dove era ricoverato in Terapia Intensiva in seguito a un incidente stradale. fanpage.it scrive
Pavia, si schianta con la moto contro un furgone: morta la donna di 31 anni che era dietro di lui - È successo oggi (sabato) poco prima delle 13, in pieno centro a Tornello, frazione di Mezzanino: per motivi che sono ancora in fase di accertamento ... Scrive milano.repubblica.it