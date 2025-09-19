Si schianta in moto contro un’auto morto il famoso imprenditore italiano

Il sole di fine estate illuminava le strade con una luce tiepida e rassicurante, quella che accompagna i ritorni alla routine dopo i mesi più caldi. Le persone percorrevano le vie del centro con passo svelto, immerse nei pensieri quotidiani: un appuntamento di lavoro, la spesa da fare, un saluto scambiato in fretta. Sembrava una mattina come tante, destinata a dissolversi nella memoria senza lasciare traccia. Leggi anche: Frontale devastante tra due moto: è strage Sulle strade secondarie, lontano dal rumore delle città, il traffico scorreva regolare. Le auto avanzavano ordinate, i motori ronzavano con costanza, e persino il vento sembrava voler assecondare la quiete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Si schianta in moto contro un’auto, morto il famoso imprenditore italiano

In questa notizia si parla di: schianta - moto

Tragedia a Roma, si schianta con la moto in via Salaria: morto un centauro di 46 anni

Tragedia nella notte: moto si schianta contro auto. Muore 22enne, grave l'amico

Si schianta con la sua moto in Francia: muore parmigiano 66enne

Si schianta in moto contro un'auto sulla Rutigliano-Conversano: 22enne grave in ospedale - X Vai su X

? CON LA MOTO SI SCHIANTA SULL'AUTOBUS, 15ENNE IN GRAVI CONDIZIONI | In Sicilia altro drammatico incidente leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/18/scontro-fra-moto-e-autobus-sulla-statale-a-taormina-15enne-gravi-condizioni/ - facebook.com Vai su Facebook

Samarate scappa dai carabinieri e si schianta contro un’auto | pusher 20enne fermato dopo inseguimento.

Si schianta con la moto contro un’auto nel Bresciano: morto Luigi Cotti, rifugista e maestro di sci - Luigi Cotti è morto nella serata di ieri, lunedì 18 agosto, all'ospedale Civile di Brescia dove era ricoverato in Terapia Intensiva in seguito a un incidente stradale. fanpage.it scrive

Pavia, si schianta con la moto contro un furgone: morta la donna di 31 anni che era dietro di lui - È successo oggi (sabato) poco prima delle 13, in pieno centro a Tornello, frazione di Mezzanino: per motivi che sono ancora in fase di accertamento ... Scrive milano.repubblica.it