Si schianta in moto contro un?auto a Osteria Nuova muore l' imprenditore della spiaggia Giorgio Selva Aveva 61 anni

MONTELABBATE L?impatto violentissimo, la moto che vola di qualche mentre il centauro piomba sull?asfalto. E? morto così Giorgio Selva, imprenditore di 61 anni, residente.

